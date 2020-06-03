شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية كامكو تُقر توزيع أرباح بقيمة 1.7 مليون دينار عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية غير العادلة لشركة مشاريع الكويت الاستثمارية "كامكو"، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019، بقيمة 1.7 مليون دينار كويتي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "الكويت" المالي، بأن الأرباح سيتم توزيعها بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 5 فلوس لكل سهم.

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وبحسب البيان، أقرت الجمعية بالموافقة على توصية مجلس الإدارة بتفويض الرئيس التنفيذي بتحديد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم الخاص بتوزيعات الأرباح أو تعديله وفقاً لما تقتضي إليه الحاجة.

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 75 ألف دينار كويتي، وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

يُذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 18.6% خلال عام 2019، إلى 3.03 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل 2.56 مليون دينار في عام 2018.