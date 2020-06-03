شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية عقارات الكويت تُقر توزيع أسهم منحة عن العام 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة عقارات الكويت، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على مُقترح توزيع أسهم منحة على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأن الأسهم سيتم توزيعها بنسبة 5%، بواقع 5 أسهم خزينة مُقابل 100 سهم من أسهم الشركة.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 5 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

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ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 40 ألف دينار كويتي، وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

يُذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 4.4% خلال عام 2019، إلى 7 مليون دينار، مقابل 6.75 مليون دينار أرباح العام 2018.

وأوضحت الشركة في بيان سابق، أن ارتفاع الأرباح يعود إلى الزيادة في الأنشطة التشغيلية، وربح من الاستحواذ على شركة تابعة.