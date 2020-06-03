الناتج الصناعي للبرازيل يسجل هبوطا قياسيا 18.8% في أبريل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن الإنتاج الصناعي في البرازيل هبط بأسرع وتيرة له على الإطلاق في أبريل ، بالرغم من أن الانخفاض ليس بالشدة التي توقعها خبراء اقتصاديون.

وتراجع الإنتاج الصناعي في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية 18.8 بالمئة في أبريل مقارنة مع الشهر السابق و27.2 بالمئة على أساس سنوي، وكلاهما أكبر انخفاض منذ أن بدأت البلاد الاحتفاظ بسجلات للناتج الصناعي في 2002 .

وكان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته رويترز بين خبراء اقتصاديين هو انخفاض شهري قدره 29.2 بالمئة وهبوط سنوي 33.1 بالمئة.

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وبحسب رئيس معهد بحوث أمريكا اللاتينية ببنك جولدمان ساكس في نيويورك، فإن ذلك يعني أن الإنتاج الصناعي في البرازيل الآن منخفض 38 بالمئة من الذرة التي سجلها في مايو 2011 .