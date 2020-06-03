شكرا لقرائتكم خبر عن فوز ثلاث شركات مصرية ناشئة فى مسابقة "هب 71" للتوسّع فى الشرق الأوسط وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منتدى "إم أي تي" لريادة الأعمال في العالم العربي، بالتعاون مع مبادرة "هب71"، أسماء الفائزين في النسخة الثانية من مسابقة "هب71" للتوسّع في الشرق الأوسط وأفريقيا" والتي تبلغ ميزانيتها 50 مليار درهم إماراتي، وشمل الفائزون ثلاث شركات مصرية ناشئة، منها شركة "وايدبوت" وهى أحدى الشركات التي تخرجت من برنامج الحاضنات الذي ينظمه مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات – إيتيدا، وذلك وفقا لما نقله موقع وزارة الاتصالات الإلكتروني.

ونظمت النسخة الثانية من "مسابقة هب71 للتوسّع في الشرق الأوسط وأفريقيا" عبر الإنترنت وهدفت إلى إيجاد أفضل شركات ناشئة في مجال التكنولوجيا للانضمام إلى بيئة حاضنة عالمية بمدينة أبو ظبي. وتجمع المسابقة شبكة دولية تتيح للشركات الناشئة فرص تحقيق النجاح والابتكار والنمو. ويحصل الفائزون على دعم ومساحات عمل وحزم رعاية صحية وتأشيرات لرواد الأعمال لخمس سنوات، إضافًة إلى فرصة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة التي يتيحها السوق.

وكان الدكتور حسام عثمان، مستشار وزير الاتصالات للإبداع والتدريب والإلكترونيات، قد أكد فى وقت سابق، استحواذ مصر على المركز الأول فى الاستثمار بالشركات الناشئة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الربع الأول من 2020 بقيمة 70مليون دولار، وفقا لتقرير مؤسسة "ماجنت" المتخصصة فى الصفقات الستثمارية للشركات الناشئة من خلال صناديق رأسمال المخاطر.

وأشار عثمان الذى يشغل أيضا منصب نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن حجم الإستثمار فى الربع الأول يعد كبيرا إذا ما تم مقارنته بما تم تحقيقه خلال العام الماضى بأكمله، وأيضًا خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يشير إلى تحقيق رقم قياسي فى وقت قصير وعدم تأثر الاستثمار فى الشركات الناشئة خلال هذه الفترة.

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ولفت مستشار وزير الاتصالات للإبداع والتدريب والإلكترونيات، إلى استحواذ مصر علي المرتبة الأولى فى استثمارات الشركات الناشئة خلال عام 2019 بمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا بقيمة 100 مليون دولار.

وتابع: يرجع ذلك إلى نضوج وتوسع منظومة الإبداع وريادة الأعمال فى مصر، والتى أصبح لديها فرص إبداعية وابتكار أكثر من أى وقت مضى، كما أن مصر أول دول المنطقة التى أطلقت برنامجا لاحتضان الشركات التكنولوجية منذ عام 2006 ولنا الريادة فى فكرة احتضان الشركات الناشئة.

وكان تقرير "ماجنيت" عن عام 2019 قد رصد قيم وعدد صفقات التخارج والاستثمارات في الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عام 2019، ووضع مصر في المرتبة الأولى لأول مرة من حيث عدد الصفقات الاستثمارية في الشركات الناشئة المصرية والتي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق ما يؤكد على أن مصر على الطريق الصحيح ويعكس نضج مناخ ريادة الأعمال في مصر والنمو المضطرد الذي يشهده نتيجة توافر المهارات التكنولوجية، واتجاه الشباب المصرى نحو تأسيس أعمال ريادية خاصة قائمة على حلول مبتكرة تجتذب رؤوس الأموال واهتمام المستثمرين.

ووفقا لما جاء في تقرير "المشاريع الناشئة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019" الصادر عن ماجنت، شهد عام 2019 رقماً قياسياً جديداً تمثل بتسجيل 564 استثماراً في شركات ناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغت قيمتها الإجمالية 704 مليون دولار، حيث زاد عدد الصفقات بنسبة 31% وارتفعت قيمة إجمالي التمويل بنسبة 12% مقارنة بعام 2018.