شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أمريكا تفتح مرتفعة بدعم من تفاؤل بشأن التعافى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الأربعاء، إذ ظل المستثمرون متفائلين حيال انتعاش اقتصادي من تراجع ناجم عن فيروس كورونا وسط اضطرابات مدنية مستمرة بالبلاد. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 164.23 نقطة، أي ما يعادل 0.64 بالمئة، إلى 25906.88 نقطة. وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 18.08 نقطة، أو 0.59 بالمئة، إلى 3098.90 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 43.49 نقطة، أو 0.45 بالمئة، إلى 9651.86 نقطة.

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