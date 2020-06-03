شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: السعودية وروسيا تتفقان على تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر لرويترز إن السعودية أكبر منتج في أوبك وروسيا وهي من خارج المنظمة اتفقتا بشكل مبدئي على تمديد تخفيضات إنتاج النفط القياسية الحالية لمدة شهر بينما تكثفان الضغط على الدول التي لم تلتزم بالكامل بخفض إنتاجها لتعميق التخفيضات.
وقال مصدر من أوبك "أي اتفاق بشأن تمديد تخفيضات الإنتاج مرهون بتعميق الدول التي لم تلتزم بالكامل في مايو التخفيضات في الأشهر المقبلة لتعويض الإنتاج الزائد".
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