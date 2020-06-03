شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: دول الخليج بأوبك لا تخطط لتمديد خفض طوعى لإنتاج النفط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران اليوم الأربعاء، إن السعودية والكويت والإمارات أعضاء منظمة أوبك لا يعتزمون تمديد خفض طوعي أكبر لإنتاج النفط قدره 1.18 مليون برميل يوميا بعد يونيو.
واتفقت مجموعة أوبك+ على خفض الانتاج بحوالي 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو للمساهمة في تعزيز الأسعار مع تعثر الطلب بسبب إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا.
وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت السعودية والكويت والإمارات بخفض إضافي مقداره 1.18 مليون برميل يوميا في يونيو .
وقال مصدر "ليس هناك مناقشات لتمديد التخفيضات الإضافية الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: دول الخليج بأوبك لا تخطط لتمديد خفض طوعى لإنتاج النفط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.