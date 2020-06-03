رويترز: دول الخليج بأوبك لا تخطط لتمديد خفض طوعى لإنتاج النفط

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران اليوم الأربعاء، إن السعودية والكويت والإمارات أعضاء منظمة أوبك لا يعتزمون تمديد خفض طوعي أكبر لإنتاج النفط قدره 1.18 مليون برميل يوميا بعد يونيو.

واتفقت مجموعة أوبك+ على خفض الانتاج بحوالي 9.7 مليون برميل يوميا في مايو ويونيو للمساهمة في تعزيز الأسعار مع تعثر الطلب بسبب إجراءات العزل لاحتواء فيروس كورونا.

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وبالإضافة إلى ذلك، تعهدت السعودية والكويت والإمارات بخفض إضافي مقداره 1.18 مليون برميل يوميا في يونيو .

وقال مصدر "ليس هناك مناقشات لتمديد التخفيضات الإضافية الآن".