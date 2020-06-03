مصادر: إنتاج قازاخستان بمايو يفوق حصتها فى أوبك+

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر بالقطاع لرويترز اليوم الأربعاء، إن قازاخستان قلصت إنتاجها من النفط ومكثفات الغاز بنسبة عشرة بالمئة على أساس شهري إلى 1.689 مليون برميل يوميا في مايو وأخفقت في الوفاء الكامل بالتزامها بموجب اتفاق عالمي لخفض الإنتاج. وكان من المقرر أن تخفض قازاخستان إنتاجها النفطي بنسبة 22 بالمئة مقارنة مع متوسط مُسجل في الربع الأول. ولا يشمل الاتفاق إنتاج مكثفات الغاز، لكن لم يكن هناك رقم منفصل متاحا.

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