شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة أبوظبي ترتفع للجلسة الرابعة على التوالي..وتربح 900 مليون درهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالي، بنسبة 0.174% رابحاً 7.359 نقطة ليغلق عند مستوى 4284.735 نقطة، وربح رأس المال السوقي نحو 900 مليون درهم ليغلق عند مستوى 481.78 مليار درهم، (الدولار يعادل 3.67 درهم إماراتي) وبلغ حجم التداول 63.9 مليون سهم، بقيمة 261.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2225 صفقة.

وجاء ارتفاع بورصة أبوظبي مدفوعاً بصعود قطاع العقار بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع قطاع البنوك بنسبة 0.68%، تلاقه قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.07%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%.

وارتفع 13 سهماً ببورصة أبوظبي خلال جلسة تداول اليوم وتصدرها بنك أبوظبي التجاري بنسبة 4.6%، ثم سهم شركة رأس الخيمة العقارية بنسبة 4.24%، ثم سهم شركة أركان لمواد البناء بنسبة 1.83%، فيما تراجعت 7 أسهم على رأسها سهم شركة أكسا الهلال الأخضر للتأمين بنسبة 5%، ثم سهم شركة أسمنت الخليج بنسبة 4.76%، ثم سهم شركة إشراق للاستثمار بنسبة 2.11%، وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً حسب القيمة وبلغ 107.6 مليون درهم وارتفع بنسبة 0.17%.

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فيما تراجع سوق مسقط للأوراق المالية، حيث هبط مؤشر سوق مسقط (30)، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.15% خاسراً 5.18 نقطة ليغلق عند مستوى 3535.010 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.4 مليون سهم بقيمة 1.3 مليون ريال عبر تنفيذ 379 صفقة لعدد 33 سهماً. (الدولار يعادل 0.39 ريال عماني)

وارتفعت 6 أسهم على رأسها "الخليجية لخدمات استثمار قابضة" بنسبة 3.51%، ثم سهم "ريسوت للأسمنت" بنسبة 2.33%، ثم سهم "البنك الوطني العماني" بنسبة 1.27%، فيما تراجعت 8 أسهم على رأسها سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4.35%، ثم سهم "العنقاء للطاقة" بنسبة 1.85%، ثم سهم "السوادي للطاقة" بنسبة 1.75%.