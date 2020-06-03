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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يتحول للتراجع قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحول النفط الخام للتراجع مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأوروبية أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،بعد بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي أظهرت انخفاض غير متوقع فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ، ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.
تراجع الخام الأمريكي بنسبة 2.5% إلى مستوي 35.91$ ،من مستوى الافتتاح عند 36.83$، و سجل أعلى مستوي عند 38.15$ الأعلى منذ 9 آّذار/مارس الماضي.
عند تسوية الأسعار بالأمس ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.6% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بفضل آمال تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي.
فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 0.483 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 29 أيار/مايو، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 3.5 مليون برميل.
وعلى حسب تلك البيانات ،يعد هذا الانخفاض هو الثاني خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ،فى علامة إيجابية على استمرار تحسن مستويات الطلب والاستهلاك فى الولايات المتحدة ، خاصة بعد تخفيف القيود ضد جائحة فيروس كورونا.
ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 3 مليون برميل ، فى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي.
وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بمقدار 100 ألف برميل ، فى ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 11.4 مليون برميل يوميا ،و الذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 19 تموز/يوليو 2019.
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