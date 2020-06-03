شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الخاص الأمريكي يفقد وظائف بأقل من التوقعات فى مايو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:15 بتوقيت جرينتش مؤشر التغيير في وظائف القطاع الخاص موضحا فقد 2.760 مليون وظيفة فى أيار/مايو ،أقل من التوقعات التي أشارت إلى فقد 9.000 مليون وظيفة ،أفضل من وظائف نيسان/أبريل فقد 19.557 مليون بعد التعديل من فقد 20.236 مليون وظيفة ،هذا البيان إيجابي للاقتصاد الأكبر فى العالم.

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