شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أشهر قبيل بيانات وظائف القطاع الخاص الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وتنامي مخاوف التأثير الاقتصادي للاحتجاجات وأعمال العنف فى الولايات المتحدة ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من واشنطن ،عن وظائف القطاع الخاص خلال أيار/مايو ،وعن أداء قطاع الخدمات خلال نفس الشهر ، توفر تلك البيانات مؤشرات أولية حول مدي تعافي الاقتصاد الأكبر بالعالم بعد تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3 % إلى مستوى 97.29 نقطة الأدنى منذ 12 آذار/مارس الماضي ، و مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.57 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 97.63 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.15% ، فى سادس خسارة يومية على التوالي ، ضمن أطول سلسلة خسائر يومية منذ أواخر آذار/مارس الماضي ، بسبب تصاعد وتيرة الاضطرابات فى الولايات المتحدة.

تواصل معظم أسواق الأسهم العالمية مكاسبها القوية ،لتبلغ أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، فى ظل المعنويات الإيجابية التي تسيطر على المستثمرين ، بفضل آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من جائحة فيروس كورونا ، خاصة بعد إعادة فتح الاقتصادات الكبرى وتخفيف عمليات الإغلاق المرتبطة بالفيروس التاجي ،وأيضا بعد بيانات صينية قوية عن قطاع الخدمات خلال أيار/مايو.

هدد الرئيس الأمريكي"دونالد ترامب" باستخدام الجيش لوقف الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد للتنديد بالعنصرية ووحشية الشرطة ،وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاغون" نشر حوالي 1600 جندي فى منطقة واشنطن العاصمة بعد عدة ليال من أعمال الشغب العنيفة.

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اندلعت الاحتجاجات وأعمال العنف فى معظم أنحاء الولايات والمدن الأمريكية ردا على مقتل جورج فلويد ، وهو مواطن أمريكي من أصول أفريقية لقي حتفه فى حجز شرطة مينابوليس بعد توقيفه تحت ركبة ضابط أبيض لعدة دقائق.

وفى حالة استمرار تلك الاضطرابات لفترة طويلة ،سوف تؤثر بلا أدنى شك على الاقتصاد الأكبر فى العالم ، والذي يعاني بشدة فى الأساس من تداعيات فيروس كورونا.

يترقب المستثمرين فى أوقات متلاحقة اليوم ،عدد من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة ، عن وظائف القطاع الخاص وعن قطاع الخدمات ،توفر تلك البيانات مؤشرات أولية حول مدي تعافي الاقتصاد الأكبر بالعالم بعد تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

يصدر بحلول الساعة 12:15 جرينتش مؤشر ADP لقياس الوظائف الجديدة بالقطاع الخاص فى الولايات المتحدة المتوقع فقد 9.00 مليون وظيفة جديدة خلال أيار/مايو بالمقارنة مع فقد 20.236 مليون وظيفة فى نيسان/أبريل.

وتصدر بحلول الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي المتوقع مستوي 44.2 نقطة خلال أيار/مايو من مستوى 41.8 نقطة فى نيسان/أبريل.