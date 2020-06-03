شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها لأعلى مستوى فى 3 أشهر بعد بيانات صينية قوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتوسع مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على المستثمرين ، بعد بيانات صينية قوية عن قطاع الخدمات ، بالإضافة إلى تكهنات قيام المركزي الأوروبي بتوسيع برنامج التحفيز النقدي.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% حتى الساعة 10:55 بتوقيت جرينتش ،مسجلا أعلى مستوى منذ 6 آذار/مارس عند 364.54 نقطة ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 1.6% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مع استمرار صعود القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التأمين ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بحوالي 4% ، بفضل صعود سهم شركة التأمين الفرنسية أكسا 5% بعد الكشف عن خطة لخفض توزيعات الأرباح للنصف تقريبا بسبب أزمة فيروس كورونا.

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أظهر مسح أن قطاع الخدمات فى الصين عاد لمسار النمو بقوة فى أيار/مايو ، بعد ثلاثة أشهر من الركود بسبب القيود المرتبطة بفيروس كورونا ، معززا آمال تعافي ثاني أكبر اقتصاد فى العالم من تداعيات الفيروس التاجي.

فى أوروبا يجتمع البنك المركزي الأوروبي غدا الخميس لمناقشة السياسة النقدية الملائمة لتطورات اقتصاد المنطقة الموحدة ،وسط تكهنات قوية بقيام البنك بتوسيع برنامج التحفيز النقدي الحالي بمقدار 500 مليار يورو شهريا من مشتريات السندات العامة والخاصة.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.5% ،وسجلت أعلى مستوى فى ثلاثة أشهر قبيل افتتاح جلسة التداولات الرسمية فى وول ستريت ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.8% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،بفضل تركيز المستثمرين على علامات تعافي أنشطة الاقتصاد العالمي.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 2.1% ،فى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 نسبة 1.9% ، وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 2.3% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 1.2 %.