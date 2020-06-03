شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن ذروة أسبوعين بفعل صعود أسواق الأسهم العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالإضافة إلى تباطؤ الطلب على المعدن كملاذ آمن فى ظل صعود أسواق الأسهم العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.8% إلى 1,713.02$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,726.19$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,732.08$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" بالأمس نسبة 0.75% ، فى أول خسارة خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,745.09$ للأونصة.

ارتفعت معظم أسواق الأسهم العالمية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر ، بفضل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، فى ظل آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من جائحة فيروس كورونا ، خاصة مع إعادة فتح الاقتصادات المغلقة تدريجيا.

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فى الصين أظهرت بيانات ، نمو قطاع الخدمات بمستوي 55 نقطة فى أيار/مايو ، متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 47.4 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 44.4 نقطة فى نيسان/أبريل.

وعلى حسب تلك البيانات عاد قطاع الخدمات إلى مسار النمو بقوة بعد ثلاثة أشهر من الركود بسبب قيود فيروس كورونا ، معززا آمال تعافي ثاني أكبر اقتصاد فى العالم سريعا من تداعيات جائحة الفيروس التاجي.

ويدعم المعنويات أيضا استمرار الحكومات والبنوك المركزية العالمية توسيع برامج التحفيز المالي والنقدي الغير مسبوقة لمساعدة اقتصاداتها فى تجاوز الأضرار البالغة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 0.88 طن متري، فى خامس زيادة يومية على التوالي ، ليرتفع الإجمالي إلى 1,129.28 طن متري ، والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.