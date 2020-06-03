شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يعزز من مكاسبه – تحليل – 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مورجان ستانلي (MS) للجلسة الثانية على التوالي، ليحقق مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.97% بما يعادل 0.88 نقطة ليستقر على سعر 45.58 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 45.83، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 50.54.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد