شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يشهد تحسن طفيف – تحليل – 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد قليلاً سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، ليحقق السهم مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.10% بما يعادل 0.18 نقطة ليستقر على سعر 187.59 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير.

Advertisements

لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 187.43، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 199.75.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد