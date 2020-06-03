شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يرتفع على استحياء – تحليل – 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق مكاسب جديدة ولكن طفيفة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.33% بما يعادل 0.33 نقطة ليستقر على سعر 98.93 دولار، أمام بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة من السهم لتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 104.17 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد