«الاتحاد العقارية» تنظر فـي استخـدام الاحتياطـي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «الاتحاد العقارية»، أن جمعيتها العمومية ستنظر في استخدام الاحتياطي القانوني بما لا يتجاوز 332.9 مليون درهم؛ لتخفيض الخسائر المتراكمة، وذلك خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم 18 يونيو/حزيران الجاري.

وسيتم خلال الاجتماع مناقشة تجديد الموافقة الصادرة من الجمعية العمومية بتاريخ 18 إبريل/نيسان 2019؛ لشراء أسهم الشركة بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس المال المدفوع بقصد إعادة بيعها.