شهدت أسعار صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء، ارتفاعا، في التعاملات الرسمية للبنوك المصرية، مقارنة بأسعار أمس.
وسجل سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع، مقابل 15.87 جنيه للشراء، و15.97 للبيع، أمس.
وارتفع سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 6 قروش، حيث سجل 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع، بينما سجل سعر صرف الدولار في كل من البنك التجاري الدولي CIB والبنك العربي الأفريقي والمصرف المتحد، والبنك الكويتي الدولي، وHSBC، وبنك البركة وبنك التعمير والإسكان، ارتفاع بنحو 12 قرشا، ليسجل 15.93 جنيه للشراء و16.03 جنيه للبيع.
وبلغ سعر صرف العملة الأجنبية، في بنك الإسكندرية 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع، بينما استقر سعر الصرف، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي، سجل 15.77 جنيها للشراء و15.87 جنيها للبيع.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر الدولار يتخطى حاجز الـ «16 جنيها» في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.