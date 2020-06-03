شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ضغط سلبي ملحوظ الآن بعد الاقتراب من حاجز 0.7000 هذا الصباح، ليجري بعض التصحيح الهابط المؤقت، بانتظار استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7200.

نذكر بأن استمرار الارتفاع المتوقع يتطلب الثبات فوق 0.6884، حيث إن كسره سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط قبل العودة للارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6870 والمقاومة 0.7020

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد