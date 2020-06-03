شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر عقود خام برنت فوق حاجز 40.00، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه الرئيسية التالية عند 42.40 ثم 43.25، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 39.00 سيوقف الارتفاع المقترح ويجبر السعر على بدء تصحيح هابط تبدأ أهدافه باختبار مستوى 36.95.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.70 والمقاومة 42.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد