شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط بعض الميل الهابط الطفيف الآن بعد اختبار حاجز 38.00 دولار هذا الصباح، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي ينتظم داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، حيث تتواجد الأهداف الرئيسية المتوقعة عند 41.04 ثم 43.05، بينما يتطلب تحقيقها الثبات فوق 36.10 والأهم فوق 35.25.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 36.10 والمقاومة 40.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد