شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الفضة محاولات لكسر مستوى 17.77 الآن، بينما يحاول المتوسط المتحرك 50 حماية السيناريو الإيجابي المقترح في تقاريرنا الأخيرة، يدعمه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مستويات التشبع في البيع الآن، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد الذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند مستوى 18.93، مع التذكير بأن الثبات دون 17.77 سيدفع السعر لتقديم مزيد من التداولات السلبية والتوجه نحو 17.10 قبل الارتفاع من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد