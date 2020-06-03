الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 03-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات سلبية جديدة ليضغط على مستوى 1719.00 ويتحرك دونه، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن التماسك دون هذا المستوى سيجبر السعر على تحقيق مزيد من الانخفاض وزيارة مستوى 1691.10 كمحطة سلبية تالية.

 

وحتى الآن، سنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 1719.00، يدعمه مؤشر ستوكاستيك الذي يدخل مناطق التشبع في البيع الآن، مع التذكير بأن هدفنا الأول يتواجد عند 1764.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1715.00 والمقاومة 1760.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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