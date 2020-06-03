شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار على ثباته فوق مستوى 1.2515، ليبقى السيناريو الإيجابي قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، مدعوماً بالمتوسط المتحرك 50 الذي يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يصل إلى 1.2777، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق مستوى 1.2515.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2500 والمقاومة 1.2670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد