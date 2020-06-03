شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 03-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته الإيجابية ليبتعد عن مستوى 1.1170، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد بقية اليوم، بانتظار زيارة مستوى 1.1295 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل دعم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي ستبقى قائمة ما لم يتم كسر مستوى 1.1170 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1100 والمقاومة 1.1290

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد