شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقفز لأعلى مستوى فى 3 أشهر بفضل آمال تعافي الاقتصاد العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز اليورو بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لأعلى مستوى فى ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ، ليواصل مكاسبه لليوم السابع على التوالي ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية ، فى ظل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بفضل آمال تعافي الاقتصاد العالمي سريعا من تداعيات جائحة فيروس كورونا ، خاصة بعد بيانات قوية عن قطاع الخدمات الصيني خلال أيار/مايو.

ارتفع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.5% إلى 1.1227$ الأعلى منذ 16 آذار/مارس الماضي، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1169 $،وسجل أدنى مستوى عند 1.1166$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% مقابل الدولار ، فى سادس مكسب يومي على التوالي ، ضمن أطول سلسلة مكاسب يومية منذ آذار/مارس الماضي ، بفضل المعنويات القوية التي تسيطر على معظم أسواق المال العالمية.

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تراجع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنسبة 0.3% ، ليواصل خسائره لليوم السابع على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أشهر عند 97.29 نقطة ، عاكسا استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

تأتي تلك العمليات فى ظل تراجع مستويات الطلب على الدولار كأفضل استثمار بديل ،بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،بجانب المخاوف من التأثير الاقتصادي المتزايد للاحتجاجات وأعمال العنف فى الولايات المتحدة.

أظهرت بيانات فى الصين ،نمو قطاع الخدمات بمستوي 55 نقطة فى أيار/مايو ،متجاوزا توقعات الخبراء مستوي 47.4 نقطة ،وسجل القطاع مستوي 44.4 نقطة فى نيسان/أبريل ،ليعود القطاع إلى مسار النمو بقوة بعد ثلاثة أشهر من الانكماش بسبب قيود فيروس كورونا ، معززا آمال تعافي ثاني أكبر اقتصاد فى العالم سريعا من تداعيات جائحة الفيروس التاجي.

وفى أوروبا ،من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي خلال اجتماع السياسة النقدية غدا الخميس ،بتوسيع برنامج شراء السندات الحالي 750 مليار يورو إلى 1.250 تريليون يورو شهريا بزيادة قدرها 500 مليار يورو ، بهدف دعم اقتصاد القارة العجوز للتغلب سريعا على تداعيات جائحة فيروس كورونا.