شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي الكويتي يعاود خدمة عملائه بـ11 فرعاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاد البنك الأهلي الكويتي لاستقبال العملاء من خلال 11 فرعاً تابعاً له تقع في مواقع استراتيجية لتلبية متطلباتهم، وذلك من الساعة 9 صباحاً وحتى 1 من بعد الظهر.

وذكر البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن قائمة فروع "الأهلي" التي سيتم افتتاحها، تشمل فرع المكتب الرئيسي (مدينة الكويت) وفرع الشرق، والشعب، والسالمية، والفحيحيل، والجهراء 2، والجابرية، والأندلس، والزهراء، والعدان، والشويخ.

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وأكد البنك حرصه على توفير معظم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، داعياً عملاءه لاستخدام قنوات الخدمات المصرفية الرقمية التابعة له والمتوافرة في متناولهم بشكل مستمر، وعدم زيارة الفروع إلا في حال الحاجة لإنجاز المعاملات التي يتعذر استكمالها عبر الإنترنت.

يشار إلى أن الجمعية العمومية للبنك، اعتمدت بجلستها المنعقدة في أبريل الماضي، الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% من القيمة الإسمية للسهم عن عام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق أرباح صافية في العام 2019 بقيمة 28.7 مليون دينار، مُقابل أرباح بقيمة 42.12 مليون دينار خلال العام 2018.