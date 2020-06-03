شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الكهرباء السعودية تُقر توزيع 70 هللة للسهم عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة السعودية للكهرباء أمس على توزيع أرباح نقدية عن العام 2019 بقيمة 749.3 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم توزيع الأرباح بواقع 70 هللة للسهم، بما يمثل 7% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشارت الشركة إلى أن تاريخ استحقاق الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية (أمس) والمقيدين لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

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وذكرت الشركة أنه سيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 16 يونيو الجاري عن طريق البنك الأهلي التجاري وكافة فروعه داخل المملكة على النحو التالي:

المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية المربوطة بحسابات بنكية سيتم إيداع مبالغ الأرباح المستحقة في حساباتهم لدى البنوك التي يتعاملون معها.

المساهمون أصحاب المحافظ الاستثمارية غير المربوطة بحسابات بنكية وكذلك المساهمون من حملة الشهادات عليهم مراجعة أحد فروع البنك الأهلي التجاري داخل المملكة مصطحبين معهم ما يثبت أحقيتهم لاستلام الأرباح.

وبحسب البيان، وافقت الجمعية على صرف مبلغ 848 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 2.4 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل خسائر 1.5 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الخسائر خلال الربع الأول يعود إلى ارتفاع مصروف الطاقة المشتراة وأعباء التمويل، إضافة الى تأثر الربع المماثل من العام السابق إيجاباً بعكس مخصص.