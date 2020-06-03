شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "المستشفى السعودي الألماني" ترتفع 45% بالربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، المعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 45.17% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إلى تحقيقها صافي أرباح بلغ 21.18 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14.59 مليون ريال في الربع المقابل من 2019.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول إلى تحقيق زيادة في الإيرادات ناتجة عن زيادة حركة المرضى في جميع قطاعات المجموعة بالإضافة الي زيادة الإيرادات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدارية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات إلى 436.31 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مُقابل إيرادات بلغت 350.18 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 97.6 مليون ريال في العام 2019 مقابل أرباح بلغت 172.3 مليون ريال في العام 2018، وبنسبة تراجع بلغت 43.4%.