شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين تمدد مذكرة تفاهم بخصوص الاستحواذ على حصص بإحدى شركاتها التابعة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن تمديد مذكرة تفاهم بين الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية وشركة البابطين للطاقة والاتصالات مصر (إحدى الشركات التابعة بجمهورية مصر العربية) لمدة شهرين، وذلك حتى الثاني من أغسطس المقبل.

وحسب بيان للشركة على "تداول" فإن مذكرة التفاهم كانت بخصوص تلقي إحدى شركاتها التابعة بجمهورية مصر العربية خطاب نوايا من الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية للأستحواذ على حصة من حصص الشركة عن طريق زيادة رأس المال الشركة التابعة في مصر.

وكانت الشركة قد أعلنت في الثاني من أبريل الماضي عن تمديد فترة مذكرة التفاهم ولمدة شهرين انتهت في الثاني من يونيو الجاري.

Advertisements

وأشارت الشركة إلى أنه وبعد الانتهاء من الصياغات القانونية لإتفاقية البيع والشراء وكذلك اتفاقية المساهمين بنفس الشروط والبنود المتفق عليها بخطاب النوايا الموقعه بين الطرفين فقد اتفق الطرفان على عملية التمديد.

وأوضحت ان السبب في التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً، كان الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) مما أدت إلى تعطل بعض الإجراءات النظامية.

وكانت البابطين للطاقة والاتصالات قد أعلنت عن تلقي إحدى شركاتها التابعة بجمهورية مصر العربية خطاب نوايا من الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية للاستحواذ على حصة من حصص الشركة عن طريق زيادة رأس المال الشركة التابعة في مصر.