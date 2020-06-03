شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية دار الأركان تفوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت الجمعية العامة العادية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري، أمس الثلاثاء على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية، ربع سنوية أو نصف سنوية للعام المالي 2020م.

وحسب بيان للشركة على "تداول" فقد وافقت العمومية كذلك على تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجعي حسابات الشركة، والقوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

كذلك وافقت على تعيين مكتب الخراشي وشركاه (Marzars) مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، بالإضافة إلى عدد من العقود التي تمت بين دار الأركان وعدد من الشركات.

وكانت دار الأركان قد حققت صافي أرباح بلغ 304.6 مليون ريال في العام 2019 مقابل أرباح بلغت 508.8 مليون ريال في العام 2018، وبنسبة تراجع بلغت 40%.