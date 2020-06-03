شكرا لقرائتكم خبر عن السوق المالية السعودية تستقبل صندوقاً للمتاجرة بالذهب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقبلت السوق المالية السعودية "تداول" صندوقا للمتاجرة بالذهب تديره شركة البلاد المالية، بهدف توفير خيار جديد للمستثمرين في أسواق المملكة، بأسواق السلع والمعادن الثمينة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البلاد المالية، زيد المفرح، في مقابلة مع "العربية" إن الصندوق سوف يستثمر ما لا يقل عن 95% من صافي أصوله في عقود الذهب الفورية المعمول بها في بورصة دبي للذهب والسلع.

وأوضح أنه ولأغراض السيولة، سيتم استثمار الرصيد المتبقي من صافي أصول الصندوق في أدوات وصناديق أسواق النقد وفق تقدير مدير الصندوق وفي إطار أهداف الصندوق الاستثمارية.

وأضاف أن هذه الآلية ستمكن المستثمرين في السعودية، من التداول دون الانكشاف على خيارات خارجية، وستكون طريقة إدارة الصندوق "لا تعتمد على الإدارة النشطة، وسيهدف إلى محاكاة ومطابقة أسعار الذهب صعودا وانخفاضا ويصدر توصيته للمستثمر بالنصيحة".

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وأكد على أنه "لا توزيعات نقدية، في استثمارات أسواق السلع، بوصفها أصولاً استثمارية لا يوجد لها توزيعات، وسيحاكي الصندوق حركة الذهب، وستكون الأرباح المتحققة رأسمالية وبحسب أسعار بورصة الذهب في دبي والتي تتطابق أسعار التداول فيها مع الأسواق العالمية، وجرى اختيارها نظرا للتقارب الجغرافي والزمني المتناسب مع المتداولين في السعودية".

وقال إنه في حالة وجود يوم عمل في دبي، يصادف يوم عطلة في السعودية، ستكون الأسعار لوحدات الصندوق محسوبة بناء على سعر الإغلاق الأخير مع أخذ هامش يعكس المخاطرة من قبل صانع السوق، صعودا أو نزولا.

وكانت السوق المالية السعودية (تداول)، أعلنت في وقت سابق عن، الشروط والأحكام لصندوق البلاد، الذي يبلغ حجمه 20 مليون ريال.

وكانت هيئة السوق المالية السعودية، قد وافقت في أغسطس 2019، على طلب شركة البلاد للاستثمار بطرح وتسجيل وحدات "صندوق البلاد المتداول للصكوك السيادية السعودية" بالسوق السعودي.

ويعتبر الصندوق أول صندوق مؤشرات متداول مختص بالصكوك السيادية السعودية، وهو صندوق مفتوح متوافق مع معايير الهيئة الشرعية، بحسب بيان سابق.