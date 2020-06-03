"نيكى" يرتفع لذروة 3 أشهر وضعف الين يعزز أسهم شركات السيارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المؤشر نيكي للأسهم اليابانية لأعلى مستوى فيما يزيد عن ثلاثة أشهر اليوم الأربعاء فيما عزز التراجع السريع للين أسهم شركات صناعة السيارات وغيرها من الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية.
وكسب المؤشر نيكي القياسي 1.3 بالمئة إلى 22613.76 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 21 فبراير.
وضعُف الين سريعا الليلة الماضية مقابل الدولار الأمريكي واليورو مع التفاؤل باجتياز أسوأ فترات التراجع الاقتصادي بسبب أزمة كوفيد-19 وآمال بدعم إضافي من واضعي السياسات في أوروبا.
ويعزز ضعف الين أرباح المنتجين اليابانيين في الخارج عند تحويلها لليابان ومن ثم أقبل مستثمرون على شراء أسهم شركات السيارات.
وارتفع سهم مازدا موتور 9.1 بالمئة ونيسان موتور 7.5 بالمئة وسوبارو ستة بالمئة.
وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7 بالمئة إلى 1599.08 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 29 فبراير وارتفعت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية وعددها 22 باستثناء خمسة.
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