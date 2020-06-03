شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصرافين بلبنان: شراء الدولار بسعر صرف لا يقل عن 3950 ليرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نقابة الصرافين في بيان إن الصرافين سيشترون الدولار الأمريكي بحد أدنى 3950 ليرة لبنانية ويبيعونه بسعر أقصى 4000 ليرة اليوم الأربعاء، مما يمثل إنهاء لإضراب استمر شهرا.
وكان قد قال مصرف لبنان المركزي في بيان، إنه سيوفر الدولار للواردات بسعر صرف 3200 ليرة بهدف خفض أسعار المواد الغذائية.
وقال البيان "سيتابع مصرف لبنان ضخ الدولارات النقدية التي يستحوذ عليها، عبر المصارف، بغية تمويل الاستيراد بسعر 3200 ليرة لبنانية للدولار الأمريكي، بهدف تخفيض أسعار المواد الغذائية".
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