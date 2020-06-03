شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام ومحافظ القاهرة يبحثان عددا من الموضوعات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الجانبين. وبحث الاجتماع تطوير المباني التابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وذلك ضمن مشروع تطوير منطقة القاهرة الخديوية، بالإضافة لتطوير فندقي الكونتيننتال وشبرد بوسط القاهرة التابعين للشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة للوزارة، ودراسة عمل محطات شحن كهربائي للسيارات التي تعمل بالكهرباء بالمواقف والجراجات العامة.

يشار إلى أنه تم تطوير وإضاءة منطقة ميدان التحرير بالتنسيق بين وزارة قطاع الاعمال وعدد من الوزارات والمحافظة، حيث قامت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية – وفق تكليف من مجلس الوزراء – بأعمال مشروع الإنارة الجمالية للواجهات الخارجية للمتحف المصري بالتحرير والحديقة الملحقة به والخاصة بالعرض المتحفي المفتوح وإضاءة العمارات المطلة على الميدان والمسلة والنافورة والموقع العام شاملاً التصميمات وتمديد الشبكات واللوحات الكهربائية وتوريد وتركيب أحدث وحدات الإضاءة.

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وبلغت تكلفة مشروع إضاءة الميدان بالكامل الذي تم على ثلاثة مراحل حوالي 60 مليون جنيه، تتحملها هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، واستغرق العمل بالمشروع حوالي 3 أشهر .