شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تبيع صكوكا حجمها 4.5 مليار رنجيت بمتوسط 2.306% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي الماليزي اليوم الأربعاء، إن ماليزيا باعت ما قيمته 4.5 مليار رنجيت من سندات إسلامية تستحق في 2023 بمتوسط عائد 2.306 بالمئة. وبلغت نسبة طلبات الاكتتاب إلى التغطية 2.5 مرة.

وكان قد قال البنك المركزى الماليزى، إن ماليزيا باعت ما قيمته 3.5 مليار رنجيت من سندات إسلامية، تستحق فى 2034 بمتوسط عائد 3.235 بالمئة.

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وبلغت نسبة طلبات الاكتتاب إلى التغطية 2.17 مرة.