شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن النفط يرتفع بنسبة 2 % ويتخطى 40 دولارا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:42 مساءً, 3 يونيو 2020 م المناطق - الرياض ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة، تسليم أغسطس، اليوم، بمقدار 78 سنتاً ما نسبته 2 في المئة، ليبلغ 40.35 دولاراً أمريكياً.

وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بنسبة 2.9 في المئة، ما يعادل 1.06 دولار أمريكي، ليصل سعره إلى 37.87 دولاراً أمريكياً.

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