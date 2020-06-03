شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يلامس الهدف- تحليل - 3-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر الزوج انتقاله للمسار الصاعد لنلاحظ منذ تجاوزه للمقاومة المستقرة عند 119.80 ليسجل بذلك الهدف الرئيسي الأول المستقر عند 121.80 وليواجه بذلك مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي.

استمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي بتذبذبه ضمن مستوى تشبع الشراء, ننصح بانتظار تحقيق السعر لاختراق مستوى 121.80 وليفتح ذلك الباب أمامه لتسجيل المزيد من الأهداف والتي تتمركز حول 122.66 وصولا نحو 123.80 خلال الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 121.90 و 123.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد