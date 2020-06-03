شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يستمر بتسجيل الأهداف-تحليل - 3-6-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس هجوم صاعد قوي لنلاحظ من الرسم المرفق تجاوزه لمستوى تصحيح 50% فيبوناتشي المتمركز عند 136.05 وتسجيله لمستوى 137.06. ما سبق, وبتشكيل مستوى 136.00 للدعم الأولي, نتوقع استئناف السعر للهجوم الصاعد وتسجيله لأهداف جديدة قد تبدأ من 137.65 و 138.85. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.00 و 137.65 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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