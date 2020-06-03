شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر التذبذب الجانبي– تحليل - 3-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين متأثرا بسيطرة الميل الجانبي المؤقت لنلاحظ تذبذبه دون المتوسط المتحرك 55 ليستمر ذلك بتشكيل حاجز أمام المحاولات الصاعدة بثباته قرب 875.00, لذلك نتوقع استمرار تذبذب السعر حاليا وانحصاره ما بين الحاجز الحالي ومستوى 810.00 لحين تجميعه للعزم الإيجابي ليتمكن بذلك من اختراق الحاجز وتسجيل الأهداف الإيجابية المتمركزة عند 915.00 و 1030.00 على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 875.00 و 810.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي
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