شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يبدأ بالارتفاع– تحليل -3-6-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النحاس بتداولات يوم أمس بتجاوز مستوى 2.4530 ليعزز بذلك المسار التصحيحي الصاعد مسجلا بذلك مستوى 2.5000 تقريبا, نتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي وبتشكيل مستوى 2.3500 للدعم الإضافي, استهداف السعر لمستويات إيجابية جديدة قد تمتد نحو 2.5400 و 2.6200 خلال الفترة القريبة والمتوسطة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.4800 و 2.5400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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