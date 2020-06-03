شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط القطرية تخطط لتسريح 20% من الموظفين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس التنفيذي لالخطوط الجوية القطرية، أبكر الباكر، عن تخطيط الشركة لتسريح ما لا يقل عن 20% من الموظفين حيث ألقت أزمة «كورونا» بظلالها على الشركة.
ونقلت وكالة «رويترز» عن الباكر قوله، إن الشركة تقوم بإجراء محادثات مع إيرباص وبوينج لإرجاء تسليم جميع صفقات الطائرات المعلقة.
وتابع الباكر: إن الشركة ستبيع 5 طائرات 737 ماكس جرى تسلمها بالفعل، وأضاف أن الشركة تبحث الحصول على قروض من المصارف.
(رويترز)
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