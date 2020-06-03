شكرا لقرائتكم خبر عن لو معاك شقة أو قطعة أرض وعليك أقساط كتير متأخرة.. إزاى تفلت من الغرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الكثير من المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية أو أراضى من وزارة الإسكان، بتواجههم مشكلة كبيرة تتمثل في الغرامات التي يتم توقيعها عقب تأخرهم في سداد قسط أو أكثر، وبيسبب ذلك في تراكم الغرامات والأقساط..وفى هذا التقرير نستعرض لكم كيف تهرب من فخ غرامة التأخير وطرق السداد وهى كالتالى..

1- احرص على أن تذهب لفروع بنك التعمير والإسكان خلال الفترة من 4 يونيو المقبل وحتى 4 أغسطس.

2- بناء على عدد الأقساط المتراكمة ورغبتك في السداد تكون غرامة التأخير.

3- إذا أردت أن تعفى من كامل غرامة التأخير عليك سداد كامل مبلغ مديونية الأقساط المتراكمة.

4- سيتم الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات.

5- سيتم الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات.

6- سيتم الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.

7- تستمر فترة الإعفاء لمدة شهرين اعتبار من يوم الخميس وحتى 4 أغسطس.

8- يسرى هذا القرار على كل مالكى الوحدات السكنية وقطع الأراضى والفيلات والمحال التجارية والإدارية.

9- يسرى هذا القرار أيضا على أصحاب الأراضى الصناعية.

10- هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان.

11- بالنسبة للوحدات السكنية، أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة.

12- يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية: أ‌- أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهازالمدينة المختص. ب‌- – التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة . ت‌- لا تسرى هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان. Advertisements

الكثير من المواطنين الحاصلين على وحدات سكنية أو أراضى من وزارة الإسكان، بتواجههم مشكلة كبيرة تتمثل في الغرامات التي يتم توقيعها عقب تأخرهم في سداد قسط أو أكثر، وبيسبب ذلك في تراكم الغرامات والأقساط..وفى هذا التقرير نستعرض لكم كيف تهرب من فخ غرامة التأخير وطرق السداد وهى كالتالى ..

1- احرص على أن تذهب لفروع بنك التعمير والإسكان خلال الفترة من 4 يونيو المقبل وحتى 4 أغسطس.

2- بناء على عدد الأقساط المتراكمة ورغبتك في السداد تكون غرامة التأخير.

3- إذا أردت أن تعفى من كامل غرامة التأخير عليك سداد كامل مبلغ مديونية الأقساط المتراكمة.

4- سيتم الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70 %، فى حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات.

5- سيتم الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45 %، فى حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات.

6- سيتم الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20 %، فى حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.

7- تستمر فترة الإعفاء لمدة شهرين اعتبار من يوم الخميس وحتى 4 أغسطس.

8- يسرى هذا القرار على كل مالكى الوحدات السكنية وقطع الأراضى والفيلات والمحال التجارية والإدارية.

9- يسرى هذا القرار أيضا على أصحاب الأراضى الصناعية.

10- هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان.

11- بالنسبة للوحدات السكنية، أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة.

12- يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية:..

أ‌- أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهازالمدينة المختص.

ب‌- – التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة .

ت‌- لا تسرى هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان.