شكرا لقرائتكم خبر عن متعاملون: سوريا تطرح مناقصة مجددا لشراء 50 ألف طن من فول الصويا و الذرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون، اليوم الأربعاء، إن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية السورية طرحت مناقصة دولية جديدة، لشراء 50 ألف طن من فول الصويا وكمية مماثلة من الذرة، وأضافوا أن المناقصة تُغلق فى 24 يونيو.

وأُغلقت مناقصتان سابقتان، لشراء 50 ألف طن من فول الصويا، و50 ألف طن من الذرة، فى 12 و24 مايو، وقال متعاملون إنهم يعتقدون أنه لم تُنفذ عمليات شراء.

Advertisements

وتطلب المناقصة ذرة صفراء، ويتعين تقديم العروض باليورو.

وتطلب المناقصة، تسليم فول الصويا والذرة فى غضون أربعة أشهر من تأكيد عقد التوريد أو عقب فتح خطاب الائتمان للشراء.