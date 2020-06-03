شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار البلاتينيوم للجلسة الثانية على التوالي متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للأدنى له في ثلاثة أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع أسعار البلاتينيوم خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة السابعة على التوالي موضحاً الأدنى له منذ 13 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد عالمياً وفي ظلال تسعير الأسواق لإعادة فتح الاقتصاديات العالمية مقابل التوترات بين واشنطون وبكين والاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة.

في تمام الساعة 04:41 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت أسعار البلاتينيوم 1.13% لتتداول حالياً عند 838.21$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 847.68$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 846.21$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.15% إلى 97.43 مقارنة بالافتتاحية عند 97.57.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس فقد 9,000 ألف وظيفة مقابل فقد 20,236 ألف وظيفة في نيسان/أبريل الماضي، ويأتي ذلك قبل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 37.2 مقارنة بما قيمته 36.9 في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل انكماش عند 26.7 في نيسان/أبريل، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 13.7% مقابل 10.3 في آذار/مارس الماضي.

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وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي التي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص الانكماش إلى ما قيمته 44.2 مقابل 41.8 في نيسان/أبريل، بخلاف ذلك، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 6.19 مليون ولقي 376,320 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين أكبر مستورد للمعادن في العالم حيال مدينة هونج كونج عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة أنه سيبدأ في اتخاذ إجراءات للقضاء على المعاملة الخاصة للمدينة ومعاقبة مسئولين في الصين وهونج كونج بالإضافة إلى تعقب الشركات الصينية العاملة في أمريكا، وذلك عقب إقرار الصين الخميس مشروع قانون حديد للأمن القومي مثير للجد لمدينة هونج كونج.

ويذكر أن ترامب اختار مسبقاً الصمت على احتجاجات مدينة هونج كونج الديمقراطية وأعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق تجاري مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج، إلا أن العلاقات تدهورت لاحقاً وبالأخص مع جائحة كورونا، وتابعنا الأمس التقرير التي تطرقت لكون الصين طلبت الشركات الزراعية المملوكة للدولة التوقف عن شراء فول الصويا ولحم الخنزير من الولايات المتحدة، ما يهدد الصفقة التجارية بينهم والتي تم التوصل إليه بشق الانفس.

وفي سياق أخر، تقييم الأسواق احتمالات نشر الجيش الأمريكي في الولايات المتحدة لقمع الاضرابات والمظاهرات العنيفة في المدن حيال مقتل جورج فلويد ذو الأصول الأفريقية على أيدي الشرطة الأمريكية، وذلك عقب فشل حظر التجول في احتواء الاحتجاجات الحاشدة التي تضمنت عنف ونهب مع نزول المتظاهرين للشوارع بعد أسابيع من عمليات الإغلاق خلال جائحة كورونا والتي تسبب في فقد الملايين لوظائفهم.