شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الأوراق المالية الكويتية تقدم خطة طوارئ لمتابعة استمرارية الأعمال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم زودت شركات الأوراق المالية هيئة أسواق المال الكويتية بتقارير تتضمن خطة للطوارئ والإجراءات المتخذة التي تضمن متابعة استمرارية الأعمال.

وتطرقت الخطة إلى سياسات وإجراءات الطوارئ ومتابعة استمرارية الأعمال من خلال تحديد الوحدة الداخلية أو الفرد المشرف على تنفيذ خطة استمرارية الأعمال في حال حدوث انقطاع غير متوقع لأعمال الشخص المرخص له، مع تحديد الأعمال ذات الأولوية التي يتم اتباعها عند انقطاع غير متوقع لأعمال الشخص المرخص له، بحسب صحيفة الجريدة.

وحددت الشركات خطة الشخص المرخص له في ضمان وتوافر القدرات والكفاءات في المواد البشرية والتقنية والمالية، إضافة إلى بيان كيفية التواصل سواء على المستوى الداخلي بين وحدات الشخص المرخص له أو على المستوى الخارجي مع العملاء والجهات الأخرى.

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وخطة الشخص المرخص له تضمن الحفاظ على استمرارية عمل الأنشطة التقنية وسياسة حفظ وحماية الأموال والسجلات واسترجاع أي معلومات ضرورية عند حدوث توقف للأعمال غير المتوقع.

وجميع المؤسسات ذات العلاقة بالأوراق المالية، بما فيها شركات الوساطة، ملتزمة بإنشاء خطة مكتوبة لضمان استمرارية الأعمال، متضمنة الإجراءات المتعلقة بحالات الطوارئ أو أي توقف لمعظم الأعمال لتغطية المخاطر والكوارث، التي يمكن أن تطرأ على نظام العمل في حالة الطوارئ.

والخطة تم إرسالها إلى هيئة أسواق المال، قبل وأثناء تطبيق مراحل الحظر الجزئي والكلي ضمن الخطوات والتعليمات الصادرة بناء على إجراءات تسيير الأعمال خلال فترة التعامل مع فيروس «كورونا» المستجد.

والخطط المرسلة اتصفت بالمرونة لتتناسب مع حجم واحتياجيات الشخص المرخص مع تحديد كيفية الاحتياطات والتدابير لضمان وصول العميل بشكل فوري إلى الأموال والأوراق المالية في حال تبين أنه غير قادر على الاستمرار في أعماله.