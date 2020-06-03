شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية شركة بورصة الكويت تناقش توزيعات نقدية الثلاثاء القادم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة لشركة بورصة الكويت يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 يونيو الجاري لمناقشة التوصية الخاصة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من رأس المال المدفوع بواقع 25 فلساً لكل سهم، وبإجمالي 5.02 مليون دينار.

ودعت الشركة في بيان على موقع البورصة الإلكتروني، المساهمين إلى مراجعة الموقع الإلكتروني للشركة الكويتية للمقاصة؛ للتسجيل في النظام الإلكتروني للجمعيات العمومية؛ تمهيداً للمشاركة في تصويت الجمعية العمومية الرابع.

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وتضمن جدول الاجتماع بحث الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، فضلاً عن مناقشة تقارير البيانات المالية المدققة، ومجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 والمصادقة عليها.

وستبحث العمومية غير العادية بندا واحدا يتعلق ببعض نصوص مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي، منوهة على أنه في حال عدم توافر النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية العادية وغير العادية فإنه سيتم عقد اجتماع ثان في ذات المكان وبنفس جدول الأعمال.

وتأسست شركة بورصة الكويت في أبريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وحلت بورصة الكويت محل سوق الكويت للأوراق المالية في أبريل 2016.