شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني يستأنف العمل من خلال 19 فرعاً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن بنك الكويت الوطني، عن افتتاح أبوابه للعملاء من خلال 19 فرعاً منتشراً في جميع المحافظات، مع سعيه لتوفير كل الخدمات المصرفية لهم في ظل الظروف الصحية الطارئة الحالية في الكويت.

وأوضح البنك المدرج ببورصة الكويت في بيان، اليوم، أنه سيتم تقديم الخدمات إلى كافة عملاء البنك بالتزامن مع اتباع إرشادات السلامة الصادرة عن الجهات المعنية من قياس درجة الحرارة وارتداء الكمامات والقفازات الطبية وتطبيق كافة قواعد التباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة العملاء والموظفين.

وأفاد البنك بأنه يقدم خدماته طبقاً للقرار الصادر عن مجلس الوزراء واتباعاً لكل توجيهات بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف الكويتية وذلك من خلال 19 فرعاً والتي تبدأ العمل من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 1:00 ظهراً.

وكانت من القرارت التي اتخذها البنك لمواجهة انتشار فيروس كورونا تفعيل خدمة التحويل الإلكتروني الخاصة بتوزيع الأرباح النقدية والتي تسمح بإيداع مبلغ التوزيعات في حسابات المساهمين من عملاء البنك المسجلين في خدمة "الوطني" عبر الإنترنت.