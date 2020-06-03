شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد مصارف الكویت يعلن بدء فتح فروع البنوك مع تخفيف إجراءات الحظر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن اتحاد مصارف الكویت، أنه سیتم استئناف أعمال البنوك اعتبارا من الیوم، وذلك بعد انتهاء حالة الحظر الكلي في البلاد بناء على القرار الصادر من مجلس الوزراء.

وأضاف الاتحاد في تغريدة بحسابه على موقع "تويتر"، أنه سیتم استقبال العملاء من الأفراد والشركات من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة ظھرا.

وكان اتحاد مصارف الكويت قد قال في نهاية الشهر الماضي إنه بالإشارة إلى الأخبار التي تم تداولها مؤخراً حول خطة العمل المبدئية للبنوك الكويتية لعودة النشاط بعد انتهاء الحظر الكلي بأن الموضوع قيد الدراسة حاليا بين البنوك شأنها في ذلك شأن جميع القطاعات التي تستعد حاليا تحسبا للتخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.

وكان اتحاد مصارف قد أكد في مطلع الشهر الماضي حرص البنوك، منذ بداية الأزمة، على تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وإجراءات التعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يتّسق وتعليمات وزارة الصحة والجهات المعنية بهذا الشأن.

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وأوضح الاتحاد أن البنوك بالدولة قامت بتعقيم كل ماكينات السحب الآلي الموجودة في شتى أنحاء الدولة، وفي فروع البنوك، ووضع العبوات التي تحتوي على المطهّرات في أفرع البنوك وبجوار جميع الماكينطات.

وأعلن اتحاد مصارف الكويت مؤخرا، عن زيادة عدد البنوك الكويتية العاملة لتصل كحد أدنى إلى 25% من إجمالي عدد فروع كل بنك اعتبارا من الأحد 26 أبريل 2020.

وأكد اتحاد مصارف الكويت في وقت سابق على تمتع البنوك المحلية بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات الناجمة عن تفشي كورونا والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية.

وخلال الشهر قبل الماضي قرر اتحاد مصارف الكویت تأجیل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانیة لمدة 6 أشهر وذلك ضمن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فیروس كورونا المستجد.

وقررت البنوك الكويتية منتصف الشهر الماضي، تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والبطاقات الكافة عملائها من المواطنين لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.